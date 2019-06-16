Экс-форвард сборной РФ выдвинулся в Мосгордуму по округу Соболь и Федермессер

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Мосгордуму.

Согласно соцсетям экс-нападющего российской сборной по футболу, он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца по одномандатному избирательному округу №43 (Хамовники, Арбат и Пресня), — там же, где юрист ФБК Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача», — написал Дмитрий Булыкин в Instagram.

Напомним, накануне выдвигавшаяся на выборы в Мосгордуму в 43-м избирательном округе директор московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру. Такое решение она объяснила большим количеством «лжи и грязи», которое вылилось на нее после объявления о выдвижении.