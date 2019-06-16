Актер Соколов будет конкурировать с Соболь и Митрохиным на выборах в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов заявил о намерении выдвигаться в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Как передает «Интерфакс», российский актер станет кандидатом по избирательному округу №43.

«Я буду выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по 43 избирательной округу. Документы будем подавать завтра», — приводит слова Андрея Соколова агентство.

При этом отмечается, что в 43-м округе документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и экс-лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ранее в воскресенье о намерении баллотироваться в данном округе также заявил экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин.