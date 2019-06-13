В ГД опасаются, что беспилотники ВВС США в Польше могут нести ядерное оружие

Глава комитета ГД по обороне заявил, что РФ примет ответные меры из-за размещения в Польше американских беспилотников.

Как передает «Интерфакс», ранее президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

«Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются», — прокомментировал эти данные председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, добавив, что «мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса».

По словам Шаманова, беспилотные летательные аппараты ударного класса, которые Америка намерена разместить в Польше, сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие.