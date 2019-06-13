Путин надеется прийти к конструктивным решениям с США на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир» назвал российско-американские отношения деградирующими.

«Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — пояснил российский президент.

При этом Владимир Путин добавил, что Россия рассчитывает на поиск конструктивных решений по вопросам глобальной экономики на саммите G20.

«Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики», — добавил российский лидер.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Вашингтон запросил у Москвы переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, которые, предположительно, могут состояться во время саммита G20 в июне. Однако позднее в российском министерстве иностранных дел заявили, что полноценная встреча американского и российского лидеров на саммите «двадцатки» в Осаке пока не является на сто процентов согласованной.