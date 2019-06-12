Кадыров высказался о ситуации вокруг границы Чечни и Дагестана

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «не поддаваться на провокации» по вопросу о границе между Чечней и Дагестаном.

ТАСС цитирует видеозаявление Кадырова, которое появилось на странице агентства «Чечня сегодня» в Instagram. «Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: "Не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека"», — заявил глава Чечни.

Несколько дней назад в Сети появились сообщения о том, что группа молодых людей в Кизляре снесла дорожные знаки и указатели. Позднее глава республики Дагестан Владимир Васильев заявил, что размещение знаков на территории Чечни не противоречило договоренностям между двумя регионами о процессе установления административной границы, начавшемся в январе и приостановленном в апреле.

Без малого годом ранее установление административной границы между Чечней и Ингушетией вызвало массовые протесты в Ингушетии.