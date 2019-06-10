У руля встает охрана

Станислав Белковский — о том, как продолжится опыт продвижения в российское руководство сотрудников охраны Путина.

Еще в октябре 2014 года знаменитый Вячеслав В. Володин, ныне спикер Государственной думы ФС РФ, а тогда — простой кремлёвский куратор внутренней политики в чине первого заместителя руководителя администрации президента РФ, сформулировал актуальную национальную идею нашей страны. Оглашена идея была на международном экспертном форуме «Валдай» (который по странному геотактическому совпадению проходит в Сочи) и звучит так: есть (В. В.) Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.

С тех пор нам, дорогим и недорогим россиянам, стало ясно много чего. Но прежде многого — первое всеобщее следствие национальной идеи: люди, которые занимаются личной безопасностью президента РФ — они особые и особенные. Званые и избранные. Ведь от них зависит, чтобы ни один волос не упал с высочайшей головы. А значит — чтобы и нашей России не досталось ни единого ушиба, ни единой ссадины.

С тех пор начался масштабный выход на политико-бюрократическую авансцену офицеров, которых невежливые персонажи склонны называть охранниками, а вежливые — адъютантами главы РФ-государства.

Самый яркий из них — это, конечно, Алексей (Геннадиевич) Дюмин. Еще в прошлом десятилетии он спас патрона от медведя. В прямом смысле обоих терминов. Эту историю сам г-н Дюмин изложил в интервью газете «Коммерсантъ», ее придворному атташе Андрею Колесникову.

Фабула такова. Когда-то, где-то в монаршей резиденции на Дальнем Востоке появился медведь. С нехорошей целью: съесть Владимира Владимировича. Алексей Геннадиевич противостоял хищнику один, как библейский Давид — не менее библейскому Голиафу. И победил. Причем не физически, а интеллектуально: мог бы и застрелить Голиафа из табельного оружия, но вспомнив, как ВВП скорбит о судьбах диких животных, просто уговорил Мишку удалиться обратно в тайгу. То-то же.

Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube

С тех пор Алексей Дюмин: командовал Силами специальных операций (ССО) Минобороны РФ, сыгравшими весной 2014-го немалую роль в «крымской весне»; пару месяцев работал заместителем министра обороны; а в 2016-м стал губернатором Тульской области. Чтобы, так сказать, набраться опыта гражданского управления. С тех и поползли слухи о том, что преемником г-на Путина бывает не только г-н Медведев.

Вторым явился адъютант Евгений Зиничев. Назначенный сперва руководителем УФСБ по Калининградской области, а в июле 2016-го — главой региона. Правда, продержался недолго. По одной версии — из-за непригодности к регулярной публичности, коей требует губернаторский труд. По другой — не сработался с экс-супругой президента Людмилой Путиной-Очеретной, ныне считающейся неформальным куратором родной ей Калининградщины.

Но так или иначе карьера г-на Зиничева ударно продолжилась. Через транзитное кресло замдиректора ФСБ РФ он вскочил на должность министра по чрезвычайным ситуациям России (в 2018 году). Нехило, правда?

В том же великом 2016-м еще один адъютант босса — Дмитрий Миронов — возглавил Ярославскую область. А в сентябре 2018-го полный коллега последнего Сергей Морозов — Астраханскую.

И тут вышла мелкая локальная незадача. Только что (5 июня) г-на Морозова уволили, заменив на замполпреда президента в СКФО Игоря Бабушкина. Якобы — «по семейным обстоятельствам», такова официальная версия.

Но Кремль повода для уныния, пусть даже кратковременного, не видит вовсе: «В Кремле не считают неудачным опыт назначения бывших сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) на посты губернаторов российских регионов», — об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в связи с внезапной отставкой Сергея Морозова.

Г-н Песков прав на 146%. Для Владимира Путина главный критерий кадрового отбора — гарантированная, долгими годами проверенная личная лояльность, помноженная на психологическую совместимость. И пресловутые адъютанты в этом смысле им проверены-перепаханы вдоль и поперёк. А «эффективных менеджеров» — пруд пруди, только дай им волю — предадут в любой момент.

Так что не будем удивляться, если вскорости один адъютант, станет, например, директором ФСБ РФ, а другой — военным министром. Так по-медвежьи вытанцовывается эполетный финал эпохи.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2019 под заголовком «Встает охрана».