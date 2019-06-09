Конституционный суд (КС) Молдавии передал полномочия президента страны и.о. премьер-министра Павлу Филипу.

Как говорится на сайте суда, возглавляющий пророссийскую Партию социалистов Молдавии Игорь Додон временно отстранен от обязанностей президента страны. Его полномочия переданы и.о. премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил парламент и назначил новые выборы.

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип, в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в сообщении КС.

Сам Додон назвал такое постановление суда «отчаянным шагом» для «дальнейшей узурпации власти».

Напомним, Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Однако Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства, поскольку, по мнению суда, 7 июня вышло время, отведенное на формирование кабмина (90 дней), и парламент должен быть распущен.