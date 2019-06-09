Босс "Роснефти" против Босова

В последнее время пошла серьезная атака на Дмитрия Босова, владельца «Сибантрацита» и «Восток-Угля».

Эксперты уже давно связали медийную атаку на попытку забрать у Босова «Сибантрацит». В 2018 году Босов вел плотные переговоры с Эдуардом Худайнатовым (Нефтегазхолдинг) о продаже «Сибантрацита», однако стороны не смогли прийти к взаимовыгодной цене. Уже тогда подозревали, что за Худайнатовым стоял сам Игорь Иванович (собственно, как и за всеми проектами Эдуарда Юрьевича всегда стоит тень Игоря Ивановича), давно мечтающий зайти в угольную тему (цены на уголь, в отличие от цены на нефть, растут. Особенно на антрацит).

Еще несколько месяцев назад поступило серьезное и грозное заявление, что часы Босова сочтены и скоро его постигнет участь если не Улюкаева, то хотя бы Евтушенкова. Администрация Президента, силовики, экономисты и банкиры — все замерли в ожидании, что же предпримут Игорь Иванович и Эдуард Юрьевич. Особенно учитывая тесные связи Олега Феоктистова, засветившегося с делом Улюкаева, который лоббирует создание политической поддержки атаки на Босова и решает вопросы с силовиками.

Для медийной атаки были выкуплены блоки во всех телеграм-каналах, и начался долгий подготовительный залп. Даже был «сломан» телефон Босова (во время его очередного полета была заказана дублирующая сим-карта, получены пароли к соцсетям и выгружены фотографии и видео). Была предпринята попытка создать свою версию Википедии. Весь ближний круг Босова был предупрежден, что в ближайшее время пойдет волна и лучше держаться от него подальше, чтобы не попасть под зачистку. Была организована попытка связать Босова с Абызовым. Были вбросы, что на Босова выписан ордер на арест и он сбежал сначала в Америку, потом в Италию.

Как итог, атака захлебнулась. А со стороны Администрации Президента пошла непозволительная ранее критика Сечина. Даже Песков остро выступил против всесильного Игоря Ивановича во время ПМЭФ, намекнув последнему не лезть в международную политику и впредь избегать громких публичных заявлений. Подобные ошибки сильно ослабили некогда влиятельного Сечина, и он все больше и больше вызывает раздражение в Кремле.

Пошел серьезный и обоснованный слух что «Акелла уже не тот», «Акелла промахнулся». И возможно, отставка уже не за горами.

«Сибирский Антрацит» - небольшая угольная компания с небольшими по меркам Роснефти доходами. Это отнюдь не «Норильский Никель» или «Башнефть». Но вместо молниеносноно блицкрига ситуация все больше напоминает мультфильм «Астерикс», когда римляне во главе с Цезарем из раза в раз пытаются захватить маленькую галльскую деревню и каждый раз терпят поражение.

В итоге прошло несколько месяцев атаки и розданных обещаний, а Босов являлся одним из триумфаторов ПМЭФ, выступив в эфирах нескольких федеральных каналов с федеральной повесткой строительства Северомуйского тоннеля и совместных с государством проектов реализации путинского прорыва.

Для многих экспертов появление Босова в программе «Время» на Первом канале с повесткой государственно-частного партнерства стало сигналом, что у него все хорошо. Особенно все подметили факт, что он был спикером за несколько синхронов до Игоря Ивановича и, в отличие от Сечина, говорил не общими словами про виртуальные проекты, а четко и по делу объяснил инвестиции частного бизнеса в государственную инфраструктуру пообещав в ближайшие годы вложить более 60 миллиардов рублей. Пока что в шахматной комбинации в партии, в которой Сечин наступает белыми, Игорь Иванович неожиданно потерял королеву в лице Худайнатова, который сложил с себя ответственность за атаку на активы Босова, да еще и сам получил мощный шах.