Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался от предложения Максима Орешкина войти в общественный совет Росстата.

Об этом Кудрин заявил в субботу, 8 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной открытости данных, передает «Интерфакс». Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил руководителю Счетной палаты войти в общественный совет при Росстата для разработки «дорожной карты» совершенствования службы статистики.

«Я как руководитель ведомства, которое управляет аудитом Росстата, — здесь у меня конфликт интересов, — я не смогу в общественный совет», — сказал Кудрин. При этом он добавил, что будет участвовать в разработке «дорожной карты», но не внутри рабочей группы, «а в диалоге».