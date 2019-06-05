Официальный представитель МИД РФ призвала иностранных партнеров не преувеличивать их вклад в победу над Третьим рейхом.

Как передает «Интерфакс», в среду, 5 июня, на брифинге в британском Портсмуте, где в настоящее время проходят торжества в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала не преувеличивать вклад союзников Советского Союза в победу во Второй мировой войне.

«Как отмечают историки, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой Отечественной войны. Он был уже предопределен в результате побед Красной Армии, прежде всего под Сталинградом, Курском», — заявила Захарова.

По ее словам, Великобритания и США в течение трех лет затягивали открытие «второго фронта», чтобы «дождаться максимального ослабления военной мощи Германии вследствие колоссальных потерь, которые она несла на Востоке, тем самым снизить свои потери на западе».

Напомним, на торжественные мероприятия в Портсмут ранее прибыл президент США Дональд Трамп, а также лидеры 15 стран, включая премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.