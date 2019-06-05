Российский истребитель Су-35 три раза перехватил американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon над Средиземным морем.

Как говорится в сообщении Шестого флота США, американские военные сочли небезопасным один из трех перехватов разведывательного самолета Р-8А Poseidon российским Су-35 во вторник, 4 июня.

«4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут», — сообщают военные США.

Во второй раз, по данным Шестого флота, у российского истребителя при перехвате была большая скорость во время полета перед американским самолетом, и это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности.

Однако в Минобороны РФ обвинения американской стороны отрицают, отмечая, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало», — приводит ТАСС слова представителей российского военного ведомства.