СМИ узнали северокорейского чиновника, который якобы был отправлен в трудовой лагерь, на фотографии с концерта в КНДР.

Напомним, ранее стало известно о том, что в КНДР после неудавшегося саммита с США казнили пятерых высокопоставленных чиновников, а первого заместителя Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоля — приговорили к каторжным работам.

Однако «Би-би-си» обратило внимание на опубликованные государственными СМИ Северной Кореи фотографии с концерта кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии, который прошел 2 июня. Отмечается, что на фото Ким Ен Чхоль, который, согласно полученной ранее информации, должен отбывать срок в трудовом лагере, сидит в зрительном зале в одном ряду с самим Ким Чен Ыном.

При этом «репрессированный» чиновник на снимке частично закрывает лицо руками.