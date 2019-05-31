Российского сотрудника ООН объявили персоной нон грата в Косово

Власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Михаила Краснощекова, задержанного во время спецоперации в Косово, освободили из-под стражи.

Премьер-министр самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в разговоре с RTK рассказал, что Краснощекова объявили персоной нон грата.

«Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — сказал Харадинай.