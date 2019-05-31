Спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль был казнен после неудачных переговоров в Ханое.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo, после переговоров Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое, в ходе которых лидеры стран не смогли прийти к соглашению, в КНДР были казнены пятеро высокопоставленных чиновников.

По данным неназванного источника издания, среди казненных по приказу Ким Чен Ына оказался и спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль. Кроме того, еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоль — был приговорен к каторжным работам.

Напомним, последний саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в минувшем феврале во Вьетнаме, однако его исход был неудачным, поскольку политики не смогли договориться об условиях денуклеаризации Кореи.