Традиционная 17-я «Прямая линия» с Владимиром Путиным в этом году планируется на 20 июня.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал о подготовке к «Прямой линии», которая планируется летом. Однако точной даты проведения мероприятия он не называл.

Как передает РБК со ссылкой на два своих источника в администрации президента, 17-я «Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 20 июня.

Отмечается, что в Кремле ориентируются именно на эту дату, и она является основной.

Источники газеты «Ведомости» сообщили также, что общение президента с гражданами планируют провести в том же формате, что и в 2018 году, но обсуждается идея отказаться от «народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например связанные с их двором». По словам собеседников издания, организаторы хотят избежать мелких тем и сделать акцент на социальной тематике.