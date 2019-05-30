Минобороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при запусках космических ракет.

Согласно документам американского военного ведомства, опубликованным в Федеральном реестре, с 1 января 2023 года будет запрещено пользоваться услугами России для коммерческих запусков американских спутников.

Отмечается, что такое решение было принято Пентагоном из-за рисков в сфере кибербезопасности. При этом ранее аналогичный запрет действовал для Китая, КНДР, Ирана, Судана и Сирии.

Исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, комментируя данный запрет, заявил, что отказ США от использования услуг России по запуску коммерческих спутников не нанесет существенного урона российской космической отрасли.

«На самом деле это им больше грозит, нам это не грозит. Ограничение пользова[ния] нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется», — заявил он «Интерфаксу».

Напомним, ранее стало известно, что ущерб России от неудачных ракетных пусков, произошедших с 2010 года, превысил 35 млрд рублей.