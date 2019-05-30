Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия договора о РСМД.

Как передает «Интерфакс», предложенная лидером страны инициатива предполагает, что Владимир Путин сохраняет за собой право возобновить действие договора.

При этом парламентарии намерены определить сроки рассмотрения законопроекта в течение часа.

Напомним, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка временно приостанавливает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с несоблюдением условий соглашения со стороны России. 2 февраля об аналогичном решении сообщил президент РФ Владимир Путин.