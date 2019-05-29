Глава Разведывательного управления Минобороны США заявил, что РФ укрепляет ядерный потенциал, проводя тайные испытания.

Как сообщает The Wall Street Journal, глава военной разведки США Роберт Эшли, выступая с речью в Гудзонском университете в Вашингтоне 29 мая, обвинил Россию в проведении тайных ядерных испытаний.

«США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания», — приводит издание слова Эшли.

Он добавил также, что тайные испытания позволят России со временем укрепить свой ядерный потенциал.

Газета отмечает также, что данный случай является первым, когда Америка открыто обвиняет российскую сторону в неполном соблюдении ДЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).