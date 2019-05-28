Жители Северного округа Москвы провели пикет "За парки и скверы"

Жители Северного округа столицы провели пикет «За парки и скверы» в поддержку защитников парка в Екатеринбурге.

Возле префектуры САО собрались защитники расположенных в округе парков и скверов, на которые так или иначе посягают столичные врасти. Например, в парке «Дубки» в Тимирязевском районе сейчас проводится благоустройство, с которым согласны далеко не все местные жители, а сквер в 95-м квартале, на Дмитровском шоссе, 55, и вовсе вырубили в рамках реновации.

— Народу пришло не очень много, но дело не в многочисленности, — говорит депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. — За каждым из пришедших — десятки и сотни людей, которые возмущены тем, что происходит в городе. На прошлой неделе в метро случилось две аварии, люди несколько часов просидели под землей. Причина тому — инфраструктура не справляется с нагрузкой. Они, конечно, что-то строят, пытаются что-то делать, но инфраструктура все равно не справляется. Москвичи живут на постоянной стройке, в шуме, пыли. И все равно все время что-то ломается, потому что не выдерживает нагрузки, и тоже доставляет неудобство. Город перестал быть городом для жизни — город стал городом мертвых, городом для самого себя, он поглощает нас, как раковая опухоль.

И главное — это никогда не кончится. Пока не кончится установка на уплотнение. А эта установка связана с желанием получить как можно больше наживы с каждого метра городской земли. Людей в этой конструкции нет. Вернее, люди в ней — расходный материал, — считает Галямина.

Эту «установку на уплотнение» в полной мере испытывают сейчас жители 95-го квартала: по их словам, между забором реновационной стройки и стенами домов расстояние не более 60 см, с утра до ночи шум и пыль, а строительный кран нависает над территорией школы.

— Мы посчитали строящуюся площадь — она в три раза больше сносимой, — говорит жительница квартала Вера Евдокимова. — А между тем никакой инфраструктуры к новому дому строить никто не собирается. У нас вырубили более 200 деревьев, не поставив в известность никого из жителей, а высадить взамен собираются... ровно три! Кроме того, район окружают несколько крупных магистралей, и скоро появится еще одна. У нас совершенно нечем дышать. Мы выступаем за то, чтобы у нас был сквер или парк.

Пикет пытались сорвать провокаторы, но они были задержаны нарядом полиции, который пришлось специально вызывать: полицейские, выставленные для охраны пикета, не предприняли ровно никаких действий.

Никто из представителей префектуры не вышел пообщаться с пикетчиками, если не считать мужчину, похожего на охранника, который сфотографировал на телефон всех участников и их плакаты.

В это время в столичном районе Очаково полным ходом шли задержания жителей, пытающихся защитить свой сквер от «реновационной» точечной застройки.