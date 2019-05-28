Пресс-служба МООНК (Миссии ООН по делам временной администрации в Косове) сообщила об освобождении своего сотрудника.

Ранее Sobesednik.ru писал, что посол РФ в Сербии Александр Чепурин потребовал немедленно освободить задержанного во время операции косовских силовиков россиянина.

Как передает ТАСС, власти Косова удовлетворили запросы дипломатов и миротворцев и освободили гражданина России Михаила Краснощекова, который является сотрудником МООНК.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — сообщили в пресс-службе миссии.

При этом еще один представитель МООНК пока остается задержанным силовиками.