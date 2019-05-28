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Власти Косова освободили задержанного в ходе спецоперации россиянина

Политика
16:45, 28 мая 2019

Пресс-служба МООНК (Миссии ООН по делам временной администрации в Косове) сообщила об освобождении своего сотрудника.

Ранее Sobesednik.ru писал, что посол РФ в Сербии Александр Чепурин потребовал немедленно освободить задержанного во время операции косовских силовиков россиянина.

Как передает ТАСС, власти Косова удовлетворили запросы дипломатов и миротворцев и освободили гражданина России Михаила Краснощекова, который является сотрудником МООНК.

«Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден», — сообщили в пресс-службе миссии.

При этом еще один представитель МООНК пока остается задержанным силовиками.

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