Полиция частично признанной республики Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН.

Ранее во вторник, 28 мая, власти Косова начали крупную спецоперацию в районах, населённых этническими сербами, «направленную на борьбу с контрабандой и организованной преступностью».

По данным СМИ, к настоящему моменту задержаны уже порядка 23 человек, в том числе россиянин, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Данную информацию подтвердили в ООН и российском посольстве.

«Интерфакс» со ссылкой на балканские издания сообщает, что задержанный гражданин России в ходе столкновений с косовскими силовиками получил травмы, в результате чего был госпитализирован. При этом в больнице подчеркнули, что состояние здоровья пациента не вызывает опасений, так как травмы не серьезные.

Президент Сербии Александр Вучич уже заявил о приведении армии в боевую готовность и добавил, что сербские военные защитят своих граждан, если им будет угражать опасность. Ответить на действия властей Косово Вучич пообещал уже в течение дня.