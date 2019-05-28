Власти Косова заявили, что задержанный 28 мая гражданин России пытался помешать проведению спецоперации силовиков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что подразделения косовского полицейского спецназа под предлогом «борьбы с контрабандой и организованной преступностью» вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В ходе спецоперации были задержаны 23 человека, в том числе один россиянин, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK). Позднее стало известно о его госпитализации.

Как передает агентство Associated Press, глава косовской администрации Хашим Тачи объяснил задержание гражданина России тем, что тот, «прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейский операции».

В российском МИД спецоперацию властей Косово уже назвали «очередной провокацией Приштины, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем».

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин также потребовал немедленно освободить задержанного россиянина.

«Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте», — сообщил представитель российской дипмиссии в Twitter.