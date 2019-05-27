Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об обязательном приеме стеклотары в торговых сетях.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ. Уточняется, что Медведев поручил проработать вопрос о возобновлении приема стеклотары в магазинах Минприроды, Министерству промышленности и торговли и Минэкономразвития.

Инициатором предложения выступили депутаты из партии «Справедливая Россия», которые предлагают обязать ритейлеров принимать пустые стеклянные бутылки за 5-7 рублей за бутылку.

В Минприроды в разговоре с изданием подтвердили, что поручение было получено и будет обработано в срок. В Минпромторге на момент разговора с журналистами соответствующее поручение не получали. В МЭР ответить на запрос издания не смогли.