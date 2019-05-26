В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Беглов заявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщает молодежное движение «Время», плакат с критикой губернатора, появившийся на Невском проспекте, выполнен в стиле рекламы Delivery Club, рассказывающей о прежних профессиях курьеров. На зеленом фоне помещена фотография Беглова с надписью: «Ваш город разрушит трусливый врио. Беглов Александр Дмитриевич любит себя и разгонять митинги, боится критики в свой адрес».

Комментария властей города по поводу появившегося плаката пока нет.