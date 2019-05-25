Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что намерен участвовать в выборах главы города.

Как передает ТАСС, в субботу, 25 мая, Александр Беглов согласился с предложением представителя общественной организации ветеранов Виктора Михайлова, который заявил, что врио губернатора Санкт-Петербурга должен принять участие в выборах главы города.

«Я сказал да, мы идем на выборы», — подтвердил свое решение Беглов.

Он также отметил, что вместе со своей командой уже выявил болевые точки города и определил стратегию по его развитию, которая должна быть развернута не за один год.

«Нужно развитие города — чтобы город вернулся в федеральную повестку, чтобы город был в авангарде и был мотором экономики нашей страны. Мы понимаем, как это можно сделать. <...> Мы написали стратегию, как мы видим дальнейшее развитие нашего города по четырем основным направлениям», — добавил врио губернатора.