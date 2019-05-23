Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу в четверг, 23 мая.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Рада отказалась рассматривать первый законопроект Зеленского.

Указ украинского президента о досрочном роспуске Верхновной рады и проведении выборов 21 июля 2019 года был в четверг, 23 мая, опубликован в издании «Урядовый курьер». Таким образом, указ вступил в силу.

О своем намерении распустить Раду Зеленский рассказал во время инаугурации. Он объяснил, что причиной этому стало низкое доверие граждан к парламентариям.