Взятка, которой изначально даже не было

Вместо четырёх миллионов рублей оперативники нашли в приемной замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицы никому не нужный муляж.

Еще недавно замминистра кубанского АПК Ким Тертица был у местных аграриев на хорошем счету, но 20 мая как прорвало: «На Кубани в отношении заместителя министра сельского хозяйства возбуждено уголовное дело», «Замминистра краснодарского Минсельхоза попался на взятке в 4 млн. рублей», «С конвоем и в наручниках», «Взяли с поличным»...

Вообще-то такому размаху борьбы с коррупцией можно было бы и порадоваться, если бы она не велась исключительно для галочки. Или из желания кого-то подставить. Как, видимо, произошло на этот раз.

Как только на слушании в Краснодарском суде первой инстанции стали известны обстоятельства дела о той самой взятке, сразу возник вопрос: а была ли вообще эта взятка, которую, по версии следствия, заместителю министра Киму Тертице якобы передал его подчиненный, начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александр Пиунов.

Следствие, естественно, считает, что была. Иначе 17 мая первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР против обоих чиновников не было бы возбуждено уголовное дело. Официальная версия уже опубликована на сайте Следственного комитета. Согласно ей, в феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Артель» Ахмедова обратилось в профильное министерство за субсидией на развитие материально-технической базы в размере 7 млн рублей, и Александр Пиунов пообещал оказать ей содействие при условии передачи ему 4 млн для Тертица, на что женщина пожаловалась в органы. 30 апреля 2019 года Пиунов получил от Ахмедовой муляж взятки с резаной бумагой, передал его Тертице, после чего замминистра и задержали.

Даже в этой официальной версии сразу бросается в глаза существенная нестыковка: кому придет в голову с семи миллионов рублей требовать откат в четыре миллиона! И кто на такое вообще согласится? А при знакомстве с деталями уголовного дела не просто взятка, но и все обвинения кажутся нелепым муляжом.

Прежде всего, факт передача муляжа взятки вообще нигде не был зафиксирован. Ни на одном из этапов. Ни когда Ахмедова передавала пакет Пиунову (хотя что стоило организовать с ее помощью банальную прослушку?), ни тем более как Пиунов вручал пакет Тертице. Ни видео нет, ни фото, ни аудио — ничего. Не говоря уже про свидетелей. Как будто муляж в краевом Минсельхозе появился только вместе со следственной группой.

Старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Трифонов уверяет, что Ахмедова передала муляж Пиунову в три часа дня в его кабинете. Допустим, но после этого Пиунов держит у себя этот сверток четыре часа и даже не удивляется тому, что в нем вместо денег — резаная бумага.

Потом, по версии следователя, Пиунов ни от кого не скрываясь несет пакет на другой этаж и прямо в общей приемной министерства, не таясь по углам, отдает его Тертице. Там, где их мог видеть кто угодно. Ну прямо чудеса открытости. И чудеса халатности оперативников, которые и после этого не стали задерживать замминистра. Они дали чиновнику еще два часа времени, чтобы тот, убедившись, что в пакете денег нет, спустил бумагу в унитаз.

Задержание Тертицы произошло только в девять часов вечера — на выезде из министерства. Причем никакого пакета при нем, естественно, не было. Пакет совершенно случайно нашелся во все той же приемной. Причем нашелся со второго раза. При первоначальном осмотре оперативная бригада ничего почему-то не обнаружила. И лишь после того, как чиновник показал сыщикам свой кабинет, сотрудники полиции снова вернулись в приемную и прозорливо достали из шкафа чудесным образом оказавшийся там пакет с муляжом денег. Но был ли он там до прихода оперативников, мы теперь уже вряд ли узнаем.

Другой вопрос: стал бы Тертица, если он действительно брал взятку, оставлять четыре миллиона в приемной, которая является «проходным двором»? Да еще на ночь. В обычном шкафу? Наверное, вряд ли. Заявленные следствием четыре миллиона рублей на деле оказались никому не нужны. Кроме следствия, которому они понадобились для возбуждения уголовного дела.

— Я, как и мой подзащитный, считаю действие оперативных сотрудников и иных лиц провокацией, причем совершенной самым топорным образом, — заявила адвокат чиновника Гаянэ Арутюнян. — С таким же успехом они могли «найти» этот пакет и в подъезде жилого дома, а потом объявить его взяткой.

Изучив обстоятельства дела, суд даже не стал избирать для Тертицы меру пресечения в виде заключения под стражу, как просили представители Следственного комитета. Так что в итоге не только взятка, но и сама ее дача на деле может оказаться неумело состряпанной «куклой».