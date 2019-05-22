В ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы приняли решение прекратить полномочия Рауфа Арашукова.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что комиссия СФ по контролю за доходами рекомендовала лишить Рауфа Арашукова статуса сенатора из-за того, что он не смог в установленный срок предоставить декларацию о доходах. Рассмотрение данного вопроса было запланировано на 22 мая.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в среду, 22 мая, сенаторы согласились с доводами комиссии и приняли решение о досрочном прекращении полномочий Рауфа Арашукова в качестве представителя КЧР в Совфеде.