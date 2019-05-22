Депутаты Верховной рады Украины отказались рассмотреть первый предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект.

Напомним, во вторник, 21 мая, новоизбранный украинский лидер Владимир Зеленский выпустил указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов на 21 июля. До этого времени глава страны намерен изменить избирательную систему, снизив барьер для прохождения партий в парламент до 3%.

Как передают «Украинские новости», 22 мая Рада отказалась рассматривать первый предложенный новым главой государства законопроект.

Отмечается, что вместе с проектом изменения избирательной системы Зеленский внес поправки в закон о госзакупках, однако оба предложения не были рассмотрены депутатами.

По данным УНИАН, за включение законопроекта Зеленского в повестку дня проголосовали всего 92 депутата из 254. Заседание закрыли без принятия решений, а следующее назначили на 28 мая.