Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы в Верховную раду.

Напомним, о том, что новый украинский лидер Владимир Зеленский подготовил указ о роспуске Рады, стало известно 18 мая. Тогда сообщалось, что досрочные выборы в парламент Украины могут быть назначены на 14 июля 2019 года.

Однако лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко после консультации у Зеленского сообщил, что внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. По его словам, перед этим необходимо внести изменения в избирательную систему, в частности, отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер до 3%.

Сам новоизбранный президент Украины объяснил необходимость проведения досрочных выборов очень низким уровнем доверия граждан.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».