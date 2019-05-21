Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело о госизмене на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в Facebook написала заместитель директора ГБР Ольга Варченко. В бюро уточнили, что заявление на Порошенко подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину.

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда военные корабли Украины перешли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

В заявлении сказано, что Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив.