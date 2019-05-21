Новый президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

Напомним, ранее о том, что досрочные выборы в Раду могут быть назначены на 21 июля 2019 года сообщал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт президента Украины, данная информация подтвердилась. Согласно обнародованному указу №303/2019 от 21 мая 2019 года, полномочия Верховной рады официально прекращены, а следующие выборы пройдут 21 июля. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Объясняя необходимость роспуска украинского парламента, новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял о недопустимо низком уровне доверия граждан к Верховной раде — всего 4%.