Депутатам Госдумы грозит провал. Вернее, два провала

Разговоры о строительстве нового «домика» для депутатов нижней палаты парламента ведутся уже давно. Еще пять лет назад тогдашний глава Управления делами президента Владимир Кожин сообщил, что место под его постройку выбрано. И что это будет не Коммунарка в Новой Москве, а самый что ни на есть центр столицы. Адрес Кожин благоразумно не сообщил, вероятно, чтобы градозащитники не знали, что планируется уничтожить под «не место для дискуссий». В октябре прошлого года от идеи строительства, правда, отказались.

Но, похоже, на Охотном Ряду задумали эту идею воскресить. Ну или немного распотрошить бюджет. Сегодня потомственный парламентарий Игорь Лебедев (ЛДПР) сообщил со ссылкой на неких строителей, что под зданием Госдумы на Охотном Ряду, 1 обнаружены пустоты.

Казалось бы, «безумный принтер» уже давно должен был быть затянут в черную дыру — судя по тому, что периодически умудряется покинуть горизонт событий и явиться нам. Но Лебедев сообщает всего о двух пустотах, зато находятся прямо под залом пленарных заседаний. Ну а, собственно, где им еще образовываться, все логично — не под буфетом же.

«Перед запланированным ремонтом зала пленарных заседаний было принято решение обследовать фундамент на предмет [того], выдержит ли он дополнительную нагрузку, — сообщил Лебедев. — Здание Госдумы, сами понимаете, немолодое (годы строительства — 1932–1935 — прим. ред.). В двух местах нашли провалы, исследования продолжаются».

Парламентарий весьма встревожен открывшимися обстоятельствами и опасается, что в один прекрасный день весь созыв вместе с кнопками рухнет в подвал. Исследования по выявлению пустот под депутатами, по словам Лебедева, продолжаются.

Надеемся, что парламентарий будет оперативно информировать общественность об их возникновении. И что бетона на их заливку хватит; в крайнем случае Собянин одолжит. Также ожидаем вестей о существенном удорожании ремонтных работ в здании Госдумы, которые запланированы на предстоящее лето.