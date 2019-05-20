Зеленский указал в декларации недвижимость в Италии и Грузии

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовало декларацию о доходах Владимира Зеленского.

Согласно данным документа, Зеленскому, который 20 мая вступил в должность главы украинского государства, принадлежат дом и земельный участок в Киевской области, квартира в Киеве, жилой дом в Италии, зарегистрированный на иностранное юрлицо, и два парковочных места.

Жене Зеленского Елене принадлежат квартиры в Киеве и в Крыму. Совместно супруги владеют еще одной квартирой в Киеве и десятью гостиничными номерами в Грузии.

У Зеленского и его супруги есть по автомобилю (марок Land Rover и Mercedes-Benz соответственно) и 1700 и 1100 государственных облигаций Украины.

Также в декларации нового президента Украины указаны корпоративные права на компании в сфере ресторанного и шоу-бизнеса, часы марок BREGUET, Tag Heuer, ROLEX и Bovet самого Зеленского, часы BREGUET и Piaget и ювелирный набор Graff его жены.

В числе других источников упомянуты доходы от сдачи имущества в аренду «иностранному гражданину» по имени Николов Тенант (Nikolov Tenant; по совпадению, английское слово «tenant» в переводе и значит «наниматель, арендатор, съёмщик, временный владелец» — прим. ред.)