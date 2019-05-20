Украинский премьер-министр заявил, что уйдет в отставку в среду

Глава правительства Украины Владимир Гройсман объявил о намерении сложить полномочия 22 мая.

20 мая, напомним, президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность и объявил о роспуске Верховной рады. Правительство Украины по закону формирует коалиция, обладающая большинством голосов в парламенте.

На минувшей неделе Рада утвердила такую дату инаугурации Зеленского, которая позволяла новому главе государства досрочно распустить парламент. Однако на следующий день фракция «Народного фронта» вышла из правящей коалиции. О том, насколько возможны в такой ситуации перевыборы в Верховную раду, украинский эксперты высказывали разные мнения.