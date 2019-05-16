Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук объявил о начале своей политической карьеры.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на ТСН, партия лидера популярной украинской рок-группы «Океан Эльзы» будет называться «Голос» и примет участие в предстоящих парламентских выборах.

Ранее Святослав Вакарчука включали в социологические опросы как потенциального претендента на пост президента Украины, однако перед выборами музыкант опроверг слухи о своем участии в политической гонке.

Теперь Вакарчук заявил о начале карьеры политика. По его словам, именно в Верховной раде, куда и стремится попасть музыкант, происходят основные изменения в стране.