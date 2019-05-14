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Эксперты ГД обсудят крушение SSJ-100 и подготовку пилотов в России

Политика
11:07, 14 мая 2019

Члены экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности намерены провести совещание о крушении Superjet 100.

Об этом «Парламентской газете» сообщил глава экспертного совета, первый замглавы комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев. Он уточнил, что совещание будет посвящено теме авиационной безопасности. Эксперты планируют обсудить крушение Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, статистику использования возрастных самолетов за рубежом и в России, а также подготовку пилотов.

«Если будет выявлено, что существуют серьезные пробелы в подготовке пилотов, что, конечно же, является недопустимым, то наряду с изменениями программ обучения мы будем принимать и выводы в отношении тех лиц, которые должны обеспечить процесс подготовки», — заключил Гутенев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что основной версией причины крушения Superjet является ошибка пилотов.

Теги: Госдума

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