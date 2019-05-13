Проводившиеся для администрации президента закрытые соцопросы выявили регионы, жители которых хотят смены губернаторов.

Как передает РБК со ссылкой на данные проводившихся в марте исследований, самый большой запрос населения на смену губернаторов был зафиксирован в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.

При этом в десятку губернаторов, за чье увольнение высказалось наибольшее количество жителей, попали Александр Бердников (Республика Алтай), Юрий Берг (Оренбургская область) и Борис Дубровский (Челябинская область), которые уже покинули свои посты в марте текущего года.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин возглавил рейтинг глав регионов, смены которых хочет меньше всего граждан. В этот список также вошли Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (НАО), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Максим Решетников (Пермский край), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня) и Станислав Воскресенский (Ивановская область).