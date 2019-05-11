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Порошенко повторно дал показания по делу о Майдане

Политика
08:29, 11 мая 2019

Действующий президент Украины Петр Порошенко прошел допрос в Генпрокуратуре Украины по делу о Майдане.

Об этом Порошенко сообщил в своем Facebook вечером в пятницу, 10 мая. 

«ЧП. Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия», — написал украинский лидер [Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru]. 

Порошенко также добавил, что это «чрезвычайно важное для украинского общества» дело.

Напомним, по делу о преступлениях против участников Майдана Порошенко проходит свидетелем. Ранее он уже давал свои показания, однако был вызван на допрос снова после того, как заявил, что располагает новыми данными о произошедшем.

Теги: Украина

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