Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Украины о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинцам.

Как передает «Коммерсант», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса вопреки реакции Киева.

«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа», — заявил Песков.

Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что 8 мая Киев признает незаконными российские паспорта, полученные украинскими гражданами.

«Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства», — приводит слова Гройсмана «Интерфакс».

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики. Ранее процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.