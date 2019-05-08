Министерство иностранных дел Швеции сообщило о высылке из России двоих дипломатов королевства.

Как передает Expressen со ссылкой на представителя пресс-службы шведского МИД Патрика Нильссона, Москва выслала двоих дипломатов без объяснения причин.

При этом Нильссон предположил, что действия со стороны России обусловлены непродлением визы одного из российских дипломатов в Швеции.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на вопрос о причинах высылки диппредставителей ответила уклончиво. «Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится глобальный ответ: речь идет о фразе "в ответ"», — сказала она журналистам.

Напомним, в конце февраля Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) сообщила о задержании работника крупной высокотехнологичной компании по подозрению в сборе секретной информации в пользу России. После этого министерство иностранных дел королевства выразило намерение выслать из страны российского дипломата, который, предположительно, был связан с разведструктурами.