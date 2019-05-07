В ЛДПР предложили заменить пластиковую посуду биоразлагаемой

Депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов призвал запретить одноразовую пластиковую посуду.

Об этом пишет «Парламентская газета». Ранее о необходимости проработать введение запрета на одноразовую пластиковую посуду высказался глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня пластик, который оставляют наши граждане на природе, наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Период его разложения, по разным оценкам, от 50 до 120 лет. Поэтому мы позитивно смотрим на то, что министр наконец обратил внимание и даст команду соответствующим органам провести необходимые действия, чтобы запретить продажу одноразовой пластиковой посуды и перейти на экологические и безопасные технологии и материалы», — сказал Кирилл Черкасов.

Он добавил, что одноразовую посуду можно изготавливать из органических материалов, например из бумаги и картона. Эти материалы легко поддаются разложению и не нарушают баланса окружающей среды.