«Все врут»: первомайский протест как признак кадровых перемен

Первомайские праздники россияне по традиции отмечают за городом. Конечно, если речь не идет о бюджетниках, которых – кого кнутом, а кого пряником – загоняют в колонны профсоюзов, и о левых активистах: для них пройти бок о бок с единомышленниками – дело принципа.

Как правило, Первомаем левые партии открывают раунд своих избирательных кампаний, обкатывают лозунги протеста – поэтому выступления 1 мая, проведенные под названием «День народного гнева» более чем в 40 регионах, являются показательными для политического цикла 2019-2020.

В этом году левые удивили наблюдателей предельно персонифицированными лозунгами – требованиями отставки конкретных чиновников. В их числе министр финансов Антон Силуанов, руководители Центробанка и ФНС – Эльвира Набиуллина и Михаил Мишустин. Именно они, судя по всему, были выбраны левыми в качестве public enemy грядущих электоральных битв.

«Мы устали от вранья нерадивых чиновников!» – этот лозунг участники митинга на Театральной площади услышали одним из первых.

Казалось бы, что здесь такого? Левые всегда озвучивают нечто подобное. Но, во-первых, мы имеем все шансы увидеть такой лозунг (разумеется, с перечислением конкретных «виновников») в качестве темы осенней избирательной кампании. Учитывая экономический спад, перспективы обрушения рубля, новые налоги и общее озлобление электората в сторону ключевых экономистов, можно понять, какие предвыборные слоганы левые будут брать на вооружение в преддверии единого дня голосования-2019.

Во-вторых, накануне транзита верховной власти к требованиям левых могут прислушаться и в Кремле – хотя бы ради успокоения не самого малочисленного коммунистического электората. Кроме того, отставка 2-3 непопулярных чиновников – не слишком высокая цена за удовлетворение запроса российского общества на социальную справедливость.

В-третьих, тема обмана населения становится одной из ключевых в российской общественно-политической повестке. Об этом говорят и митингующие на площадях «комсомольцы», и серьезные ученые. И речь идет не о лживых предвыборных обещаниях (к этому-то мы все давно привыкли!), а о попытках власти окончательно запутать и без того непонятную экономическую ситуацию.

Буквально на днях профессор РАНХиГС Григорий Ханин опубликовал статью о приписках в Росстате: ведомство преувеличивает динамику основных фондов и размер прибыли, поскольку занижаются амортизационные отчисления (ежегодные отчисления от стоимости основных фондов для возмещения материального износа и морального устаревания). Преуменьшает Росстат и динамику занятости, так как не включает в нее занятость мигрантов.

Понятно, что при таких «кривых» данных невозможны ни экономический анализ, ни обоснованная экономическая политика. И вот здесь начинается самое интересное: похоже, Минфин и Центробанк кроят эту статистику под себя – надо же демонстрировать президенту Путину хоть какую-то позитивную динамику. На бумаге они и ВВП удвоили, и инфляцию героически побеждают, и с бедностью борются.

Получается такой общественный консенсус на обмане: с одной стороны, либерал-экономисты пытаются ввести в заблуждение главу государства, с другой – обманывают народ. Президент России, который наверняка владеет реальной обстановкой, дать по рукам зарвавшимся (и завравшимся!) чиновникам не спешит: это поставит под сомнение эффективность всей государственной системы. А народ не слишком хорошо разбирается в экономике, так что его можно было водить за нос – до тех пор, пока он не начал ощущать последствия деятельности «суперпрофессионалов» на собственном кармане.

Впрочем, иногда в прессу прорываются и реальные данные о результатах «работы» той же Эльвиры Набиуллиной. Слово «работа», как нам кажется, стоит писать в больших кавычках, потому что за прошлый год ЦБ понес прямо-таки колоссальные убытки – около 435 миллиардов рублей. Примерно столько же потерял регулятор и в прошлом году – триллион за два года! Для сравнения: этих денег хватило бы, чтобы пять раз покрыть дефицит Пенсионного фонда России, который на сегодняшний день составляет 159 миллиардов рублей.

Между тем эксперты предрекают обвал рубля уже к концу 2019 года: согласно самому пессимистичному прогнозу, национальная валюта «просядет» до 94,47 рублей за доллар. Причины – снижение ставки Центробанка и перспектива новых санкций. В связи с этим уместно задать вопрос: а давно ли председатель ЦБ РФ перечитывала Конституцию России, в 75-й статье которой четко записана основная задача регулятора – «защита и обеспечение устойчивости рубля»?

Вместо «защиты и устойчивости» ЦБ разгоняет инфляцию в стране, наращивая денежную массу. Грубо говоря, скармливает печатному станку всё новые и новые рулоны бумаги. Как пишет экономист Валентин Катасонов, если бы эти деньги были пущены на кредитование реального сектора экономики, мы бы давно покончили с инфляцией. Но у Центробанка, очевидно, другие задачи. Например, спасение банков, в которых ЦБ по каким-то причинам заинтересован. Речь, в частности, идет о банке «Восточный», который Набиуллина решила спасти от лишения лицензии, предоставив небывалые преференции.

Спрашивается: какое отношение это имеет к обеспечению устойчивости национальной валюты? Ответить на этот вопрос в состоянии даже человек, обладающий лишь базовыми экономическими знаниями: никакого!

В условиях, когда Центробанк страны не может выполнить свою основную функцию, нагрузка по наполнению бюджета автоматически ложится на Федеральную налоговую службу – по принципу «а больше некому». Так что Михаил Мишустин и его подчиненные оказываются в заложниках у ЦБ и Минфина. Хотя и налоговики не без греха: они настолько рьяно взялись за выколачивание денег из бизнеса, что «задушили» в прошлом году около 270 тысяч предприятий. О том, что правила игры у ФНС меняются едва ли каждую неделю, говорить, пожалуй, излишне: это такой же общеизвестный факт, как и то, что в 2014 году Крым стал российским.

Всё вышесказанное подтверждает, что левые отнюдь не случайно решили сконцентрировать свой протест на «горе-экономистах». Представим на секунду, что мрачный прогноз о падении рубля окажется правдой. В этой ситуации Кремлю срочно понадобятся «виновные», которых показательно накажут. И здесь высшее руководство страны может просто откликнуться на повестку левой оппозиции. Стратегически это будет правильно: чем больше чиновников Кремль накажет в преддверии транзита верховной власти, тем спокойнее этот транзит пройдет.