Иван Солтановский заявил, что Россия рассматривает все варианты разрешения противоречий с Советом Европы.

В разговоре с РИА «Новости» дипломат сказал, что РФ может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если с организацией не удастся найти компромисс.

«Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — заявил Солтановский.

Постоянный представитель России считает, что опыт взаимодействия с Советом Европы помог «модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему».