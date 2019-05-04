Северная Корея в ходе испытаний запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Как передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, первая ракета была запущена в восточном направлении из порта Вонсан на юго-востоке страны. Запуск осуществили в 9:06 по местному времени (3:06 мск). Вторая стартовала в 9:27.

«Дальность полета снарядов составляла от 70 до 200 километров в сторону Японского моря. Южная Корея анализирует поступающую информацию», — говорится в сообщении комитета.

В Минобороны Японии при этом заявили, что не видят угрозы в связи с запуском снарядов со стороны КНДР.

Напомним, в конце апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Владивосток и встретился с Владимиром Путиным.