Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости общего гражданства.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики.

Кроме того, ранее процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а Владимир Путин отмечал, что рано или поздно Россия и Украина придут к полноценному общему гражданству.

Как написал новый украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Facebook в ответ на высказывание президента России, в настоящее время из «общего» у России и Украины осталась только граница, и «братскими» такие отношения точно называть нельзя.

«Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно — это государственная граница. 2295 км и 400 м "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего"», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что все последние действия со стороны России, в том числе открытие пунктов выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛРН), а также «содержания украинцев в плену», не приближают урегулирование отношений между двумя странами «ни на йоту».