МИД Украины выразил протест из-за упрощения порядка выдачи паспортов РФ отдельным категориям украинских граждан.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики. Ранее процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

2 мая министерство иностранных дел Украины выступило с официальным заявлением, в котором потребовало отменить «противоправные решения по поводу паспортизации» украинских граждан и «устранить их негативные последствия».

Отмечается, что озвученная российской стороной цель принятия решения — «защита прав и свобод человека и гражданина» — является особо циничной, так как «права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии».

«Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», — говорится в заявлении ведомства.