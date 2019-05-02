МИД РФ выразил надежду на то, что в Украине смогут провести объективное расследование пожара в Доме профсоюзов в Одессе.

Как говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства к годовщине пожара в одесском Доме профсоюзов, «эта леденящая душу трагедия стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».

В МИД РФ высказали неодобрение из-за отсутствия каких-либо подвижек в расследовании пожара и бездействия Киева.

«Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям», — говорится в сообщении министерства.

При этом в российском ведомстве все же выразили надежду на то, что в Украине будут созданы условия, при которых украинские власти смогут «провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года» в Одессе.

Напомним, в пожаре в одесском Доме профсоюзов, который возник из-за беспорядков и боев между сторонниками и противниками Евромайдана, погибли 48 человек, а пострадали еще 250.