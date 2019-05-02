В Украине прокомментировали расширение перечня граждан, имеющих право на упрощенное получение российских паспортов.

Напомним, 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такую возможность, в частности, получили граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года, а также лица без гражданства, родившиеся и проживавшие на территории республики. Ранее процедура получения российского паспорта также была упрощена для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В ответ на это в Киеве призвали лишать украинцев, получивших российские паспорта, украинского гражданства.

«Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать —аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее», — заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в интервью «Пятому каналу».