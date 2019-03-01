Лукашенко заявил, что общей валютой в Союзном государстве будет рубль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о выборе общей с Россией валюты при создании Союзного государства.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на трансляцию выступления Александра Лукашенко перед журналистами, лидеры России и Белоруссии договорились, что общей валютой при создании Союзного государства станет рубль.

«[Путин] мне риторически говорит — ну слушай, ну конечно же, это будет рубль. Я говорю — конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Рубль! Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — рассказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил, что в случае соответствующего референдума 98% белорусов проголосуют против присоединения к РФ.

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал от России прекратить лоббировать интересы «олигархических групп» на внутреннем рынке.